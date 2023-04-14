В Уфе 7-летний мальчик проглотил магнитные шарики

Хирургическая бригада провела экстренную операцию, в ходе которой, магнитные шарики были успешно извлечены. Врачи использовали менее травматичный оперативный метод: не вскрывая просвет кишечника, при помощи пальцев переместили инородные тела в червеобразный отросток и провели аппендэктомию.