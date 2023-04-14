В Уфе из-за сильного ветра упали деревья

В Управлении гражданской защиты Уфы рассказали о первых последствиях сильного ветра.
Поступило уже 4 сообщения о падении деревьев и одно сообщение о падении кровельного листа. Два упавших дерева повредили автомобили. Также ещё одну машину повредила упавшая крыша.
Транспортные средства получили механические повреждения, из людей никто не пострадал. Коммунальными службами проводятся работы по ликвидации последствий непогоды.
Сегодня, 14 апреля, синоптики предупреждают, что порывы холодного ветра могут достигать до 26 м/с.