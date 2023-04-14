В Башкирии женщина покусала сотрудника ГИБДД

В Уфимском районе перед судом предстала 53-летняя местная жительница. Женщина напала на сотрудника ГИБДД.
В июле прошлого года женщина на «Дэу Матиз» была остановлена инспекторами для проверки. Водителя попросили показать удостоверение и регистрационные документы. Однако женщина выразила недовольство и заперлась в машине. При попытке инспекторов открыть дверь через окно женщина укусила сотрудника за левое предплечье.
Свою вину женщина не признала. Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.