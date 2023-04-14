В Уфе задержали мужчину, который приставал к маленьким девочкам

Проведена проверка лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В ходе патрулирования территории в районе совершения преступления около улицы Комсомольской подозреваемый был замечен сотрудниками полиции и задержан. Им оказался 37-летний уфимец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества и оскорбление представителя власти. В ходе допроса подозреваемого, после проведенного опознания одной из потерпевших и предъявления собранных доказательств, он сознался в содеянном.

пресс-служба СК РФ по РБ