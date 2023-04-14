В Уфе задержали мужчину, который приставал к маленьким девочкам

В Уфе полицейские задержали 37-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, 11 апреля мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки, когда она попыталась попасть в подъезд дома по улице Российской. Школьница закричала, чем спугнула извращенца. Через несколько часов мужчина совершил аналогичное преступление в отношении 9-летней девочки на той же улице. Вскоре в полицию поступило сообщение о подобном нападении на ещё одну 9-летнюю уфимку.
Стражи порядка изучили камеры видеонаблюдения, составили субъективный портрет подозреваемого, допросили жителей близлежащих домов и других возможных очевидцев.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Фото: СК РФ по РБ.