В Уфе состоялась презентация русскоязычной версии фильма «Дневник поэта»

В уфимском кинотеатре «Родина» состоялась презентация русскоязычной версии ленты «Дневник поэта». Фильм в ближайшее время покажут во всех районах и городах Башкортостана.

По-настоящему народное кино, вновь вышедшее на большие экраны. До этого башкирскую версию посмотрели около 15 тысяч человек на различных фестивалях по всей стране.

Кинокартина «Дневник поэта» – заключительный фильм национальной трилогии «Первая Республика». Для съемок построили 13 разных декораций, задействовали более 700 участников массовых сцен. А на зимних кадрах было использовано 400 кг искусственного снега. Озвучил  кинокартину на русский язык Александр Бызов, работавший много лет на радио и телевидении.

Уфимская волна
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