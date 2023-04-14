В Уфе состоялась презентация русскоязычной версии фильма «Дневник поэта»

В уфимском кинотеатре «Родина» состоялась презентация русскоязычной версии ленты «Дневник поэта». Фильм в ближайшее время покажут во всех районах и городах Башкортостана.

По-настоящему народное кино, вновь вышедшее на большие экраны. До этого башкирскую версию посмотрели около 15 тысяч человек на различных фестивалях по всей стране.