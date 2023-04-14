Тяжелобольная девочка из Уфы нуждается в помощи

Девочка из Уфы мечтает стать железным человеком. Суперспособность, которую она получит, – возможность научиться ходить. Речь идёт об установке специальной конструкции. У Раушании Ражаповой сколиоз 4 степени и ДЦП. Искривление позвоночника сильно мешает развитию физических и умственных способностей девочки.

Счёт Раушание даётся нелегко, маме – ещё тяжелее, когда речь о суммах, которые необходимы на лечение дочери. У девочки ДЦП и сколиоз, который после перенесённого коронавируса прогрессировал из 2-й в 4-ю степень. Это в свою очередь тормозит общее развитие ребёнка: Раушания раньше могла стоять на ногах с поддержкой, сейчас не может этого сделать из-за сильного искривления позвоночника. Её спина напоминает знак вопроса.

Раушания часто проходит курсы реабилитации. Дома мама занимается с дочкой самостоятельно. Тренируются обе – без поддержки девочка не сможет выполнить упражнения, с каждым днём они даются сложнее.

Все усилия сейчас направлены скорее не на улучшение динамики, а на её стабилизацию. Мешает прогрессу развивающийся сколиоз. Проблему отказались решать несколько врачей, выход нашли в клинике Бакланова в Москве. Там могут установить специальную конструкцию, которая выпрямит девочке позвоночник и Раушания обретёт стержень.