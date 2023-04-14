В Уфе прошел круглый стол, посвященный жизни и творчеству Мифтахетдина Акмуллы

В заседании участие приняли общественники, филологи, историки и делегация из Челябинской области. В городе Миасс, где похоронен Акмулла, ежегодно проводят научную конференцию, посвященную его жизни и творчеству. Труды башкирского поэта-просветителя еще не исследованы до конца. И тем интереснее его личность для филологов и историков.