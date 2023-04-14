В Башкирии дорожные службы будут работать в усиленном режиме

В Башкирии из-за плохих погодных условий дорожные службы перешли на усиленный режим работы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается снег и дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью на В республике пройдет снег. На дорогах образуется гололедица.
По информации пресс-службы Минтранса Башкирии, особое внимание службы уделят дорогам Абзелиловского, Зилаирского, Зианчуринского, Кугарчинского, Куюргазинского, Хайбуллинского, Баймакского районов.
По информации синоптиков, в настоящее время в Башкирии наблюдается сильный ветер, порывы которого достигают до 26 метров в секунду.