В Башкирии дорожные службы будут работать в усиленном режиме

В Башкирии из-за плохих погодных условий дорожные службы перешли на усиленный режим работы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается снег и дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью на В республике пройдет снег. На дорогах образуется гололедица.