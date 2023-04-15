Второклассница из Уфы из-за онлайн-игры отправляла свои интимные фото незнакомцу

Восьмилетняя девочка из Уфы за вознаграждения в онлайн-игре присылала свои интимные фото незнакомцу. Об инциденте стало известно telegram-каналу Baza.
На ребенка мужчина вышел 11 апреля. В переписке он предложил девочке обменять ее эротические фото на возможность менять облика своего персонажа в онлайн-игре, в которую любила играть школьница.
Ненормальное общение между девочкой и анонимом продолжалось два дня, пока мать ребенка не узнала о секс-переписке. Она сразу же написала заявление в полицию, сейчас извращенца пытаются найти правоохранители.