Второклассница из Уфы из-за онлайн-игры отправляла свои интимные фото незнакомцу

Восьмилетняя девочка из Уфы за вознаграждения в онлайн-игре присылала свои интимные фото незнакомцу. Об инциденте стало известно telegram-каналу Baza.

На ребенка мужчина вышел 11 апреля. В переписке он предложил девочке обменять ее эротические фото на возможность менять облика своего персонажа в онлайн-игре, в которую любила играть школьница.