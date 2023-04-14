Команда «Ам-Эксперт» из Уфы завершила второй тур Юниорлиги U-16

Команда «Ам-Эксперт» из Уфы завершила второй тур Юниорлиги среди юношей до 16 лет по мини-футболу. В рамках тура, который прошёл в столице Башкортостана, наша команда провела четыре матча. Уфимцы одержали две победы: над сверстниками из «Факела» и «Югры-Юниор», а также дважды уступили коллективам из Тюмени и Новосибирска.