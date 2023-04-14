Команда «Ам-Эксперт» из Уфы завершила второй тур Юниорлиги U-16

Команда «Ам-Эксперт» из Уфы завершила второй тур Юниорлиги среди юношей до 16 лет по мини-футболу. В рамках тура, который прошёл в столице Башкортостана, наша команда провела четыре матча. Уфимцы одержали две победы: над сверстниками из «Факела» и «Югры-Юниор», а также дважды уступили коллективам из Тюмени и Новосибирска.

В турнирной таблице Юниорлиги «АМ-Эксперт» расположился на девятом месте из 15, набрав 11 очков. Подробнее об уфимском туре Юниорлиги смотрите в понедельник в программе «Пофутболим».

Вчера был кнут, кнут, никакого пряника. Сегодня вышли и победили. Ещё и поддержали нашего футболиста Богомолова, который ногу вчера сломал.

Сергей Фомин, тренер «АМ-Эксперт U16»

Во-первых, дома всегда легче играть, собрались, со вчерашней командой были собраны, в конце расслабились, Сегодня не отпускали, расслабленности не было, взяли победу.

Данил Макеев, вратарь «АМ-Эксперт U16»
Уфимская волна
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