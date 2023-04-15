Стало известно, как выпавшей с шестого этажа «дома смерти» 17-летней уфимке удалось выжить

В Уфе 17-летняя школьница сорвалась с высоты шестого этажа. Девушка вместе с молодым человеком прогуливались по «дому смерти» на Кирова, когда подросток упала в шахту лифта.

Как сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник, юную уфимку спас сразу ряд факторов. Так, подросток пыталась зацепить за шахту, чтобы не упасть, и это снизило скорость падения. Внизу же школьница упала на строительный мусор, что послужило неким буфером. К тому же, скорая приехала обычно быстро, говорит собеседник издания.