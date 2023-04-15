Бойцы из Башкирии возвращаются после отпуска в зону СВО

Мы большая, дружная, уже армейская семья. Все сдружились, все вместе здесь находятся. Если честно: сердце разрывается. С одной стороны ты понимаешь, что должен быть там, а с другой хочется быть с семьей, остаться дома. Мы не сомневаемся, что победа будет за нами.

Позывной «Тренер»