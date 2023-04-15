Бойцы из Башкирии возвращаются после отпуска в зону СВО

«Нас там ждут ребята». Сотни бойцов добровольческих башкирских батальонов и мобилизованных после краткосрочного отпуска снова отправились в зону проведения СВО. Сегодня из Уфы с интервалом в несколько часов на Донбасс выехали две колонны автобусов.

Во время торжественного построения перед бойцами выступили представители Администрации Главы республики, республиканского правительства и общественных организаций. На площади перед «Уфа-Ареной» однополчане поздравили одного из бойцов с днем бракосочетания. Свадьбу сыграли во время отпуска. Также военнослужащие смогли встретиться с республиканскими властями и передать им свои пожелания.

С мобилизованными мы обсудили все, что касается помощи их семьям, как наладить работу гуманитарной помощи. Конечно, мы обсуждали и впечатления от того, как проходит служба, об успехах и трудностях. Настрой у жителей Башкирии боевой. Главное, чтобы все вернулись живыми и здоровыми. Мы их ждем. 

Максим Забелин, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан

Мы большая, дружная, уже армейская семья. Все сдружились, все вместе здесь находятся. Если честно: сердце разрывается. С одной стороны ты понимаешь, что должен быть там, а с другой хочется быть с семьей, остаться дома. Мы не сомневаемся, что победа будет за нами. 

Позывной «Тренер»

Во второй половине дня также с площади «Уфа-Арены» в зону специальной военной операции выехала вторая колонна. Мобилизованных провожали родные, друзья, коллеги. Среди бойцов – представители разных профессий. И теперь их объединяет ещё одна – Родину защищать. В путь отправились с боевым духом, верой в скорую победу и новую встречу со своими семьями.

Своих не бросаем! Наши ребята ждут замены, сейчас их заменим, а они приедут и отдохнут. 

Позывной «Руха»
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