Бойцы из Башкирии возвращаются после отпуска в зону СВО

«Нас там ждут ребята». Сотни бойцов добровольческих башкирских батальонов и мобилизованных после краткосрочного отпуска снова отправились в зону проведения СВО. Сегодня из Уфы с интервалом в несколько часов на Донбасс выехали две колонны автобусов.
Во время торжественного построения перед бойцами выступили представители Администрации Главы республики, республиканского правительства и общественных организаций. На площади перед «Уфа-Ареной» однополчане поздравили одного из бойцов с днем бракосочетания. Свадьбу сыграли во время отпуска. Также военнослужащие смогли встретиться с республиканскими властями и передать им свои пожелания.
Во второй половине дня также с площади «Уфа-Арены» в зону специальной военной операции выехала вторая колонна. Мобилизованных провожали родные, друзья, коллеги. Среди бойцов – представители разных профессий. И теперь их объединяет ещё одна – Родину защищать. В путь отправились с боевым духом, верой в скорую победу и новую встречу со своими семьями.