Более 200 тысяч человек вышли на субботники в Башкирии

В минувших субботниках в республике приняли участие более 200 тысяч человек. Всего было убрано свыше шести тысяч тонн мусора. Об этом сообщили в региональном МинЖКХ. При этом общегородские мероприятия по очистке городов и районов продолжаются. Метла и лопаты в руки берут врачи, министры, студенты и не только.

Как и в повседневной работе, на субботнике медики также четко разграничивают, кто и за какой участок отвечает. У каждого отделения своя закрепленная территория, на которой персонал наводит порядок.

Буквально через дорогу на уборку вышли работники Минздрава. Получив инвентарь, они рассредоточиваются по периметру здания ведомства. В их числе – заместители руководителя и сам министр здравоохранения, который с лопатой в руке в шутку замечает: детство в деревне не прошло даром. Кто-кто, а врачи точно знают, что субботники важны не только с эстетической точки зрения, но и медицинской.

Чем дальше уборка от центра города, тем и мусора больше. Вот, например, береговая зона озера Долгого в Нижегородке. Буквально за считанные минуты мешки волонтеров наполняются пустыми бутылками и другими отходами. На уборку здесь вышли представители Ленинской администрации и студенты БГПУ.