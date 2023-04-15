Более 200 тысяч человек вышли на субботники в Башкирии

В минувших субботниках в республике приняли участие более 200 тысяч человек. Всего было убрано свыше шести тысяч тонн мусора. Об этом сообщили в региональном МинЖКХ. При этом общегородские мероприятия по очистке городов и районов продолжаются. Метла и лопаты в руки берут врачи, министры, студенты и не только.
Как и в повседневной работе, на субботнике медики также четко разграничивают, кто и за какой участок отвечает. У каждого отделения своя закрепленная территория, на которой персонал наводит порядок.
Буквально через дорогу на уборку вышли работники Минздрава. Получив инвентарь, они рассредоточиваются по периметру здания ведомства. В их числе – заместители руководителя и сам министр здравоохранения, который с лопатой в руке в шутку замечает: детство в деревне не прошло даром. Кто-кто, а врачи точно знают, что субботники важны не только с эстетической точки зрения, но и медицинской.
Чем дальше уборка от центра города, тем и мусора больше. Вот, например, береговая зона озера Долгого в Нижегородке. Буквально за считанные минуты мешки волонтеров наполняются пустыми бутылками и другими отходами. На уборку здесь вышли представители Ленинской администрации и студенты БГПУ.
Общегородские субботники будут проводить до 13 мая. И уже со следующей недели мероприятия совместят с акцией» Зеленая Башкирия», в рамках которой в этом году высадят 24 тысячи крупномеров и 57 тысяч других саженцев. Принять участие сможет любой желающий. Ведь после зимы привести города и районы в порядок – задача не только коммунальных служб, но и всех жителей региона.