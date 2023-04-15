День специалиста по лабораторной диагностике: истории медиков из Башкирии

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты по лабораторной диагностике – медицинские работники, которых пациенты не знают, но от них зависит правильная постановка диагноза и верно подобранное лечение. Кто эти люди, что глядя на клетки под микроскопом, могут сказать о нас многое?

Она не может себе позволить выключить телефон ни в выходные, ни в отпуске. Ученики со всей республики обращаются за срочной консультацией. Любовь Севастьяновна – это тот человек, кто разбирает самые сложные случаи. Как это было недавно: пациент в реанимации, в тяжелом состоянии. Врачи 13-й больницы отправляют подозрительные анализы в РКБ. На консилиуме Любовь Дёмкина сразу называет диагноз, в который многие коллеги не могли поверить. Всемирной организацией здравоохранения заболевание уже много лет внесено в перечень забытых.

Почти 60 лет в профессии. В свои 82 года вне больницы она скучает по работе.

В её трудовой больше полувека запись – Республиканская клиническая больница. Она помнит имена своих первых трёх пациентов. А большинство из больных, конечно, даже не догадываются, что где-то есть люди, им незнакомые, но которые переживают за них не меньше, чем лечащий врач.

Особенно близки становятся онкобольные. Их анализы приходят по много раз: сначала для постановки диагноза, потом – для подбора и контроля лечения, и самое долгожданное – момент, когда удаётся определить, что пациент в ремиссии.

За десятки лет её глаза видели, как менялся не только микроскоп, но и то, что лежит под его объективом.