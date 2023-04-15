БСТ покажет пасхальную службу из Кафедрального собора Рождества Богородицы в Уфе

В эту ночь православные христиане во всем мире начинают отмечать Пасху. Древнейший христианский праздник знаменует Воскресение Христа и победу жизни над смертью. Сегодня на протяжении дня верующие приходили в храмы, где священнослужители освещали праздничные блюда. Главные среди них – пасхальные яйца и куличи.

До начала праздничного богослужения около двух часов. Верующие активно идут в храм, чтобы помолиться, поставить свечку. Многие из них уже готовятся отстоять полностью ночную службу.

С самого утра субботы на площади перед собором установили специальные столы, куда православные приносили и ставили блюда для праздничной трапезы – кличи и яйца. Они символизируют плоть Иисуса Христа и его Воскресение. Священнослужители читали молитвы, а после окропляли еду святой водой. Верующие приходили целыми семьями.

Согласно Новому завету Библии Христос принес себя в жертву и принял на себя все грехи человечества, но воскрес на третий день. Пасха – главный праздник в христианстве. С самого утра субботы верующие приходили в храм, чтобы поставить свечку, помолиться за родных и близких, обратиться к Всевышнему. Торжественное богослужение в храмах начнется ночью.

Параллельно со священнослужителями подготовку вели и сотрудники БСТ. Традиционно наш телеканал ведет прямую трансляцию пасхального богослужения. Четыре камеры снаружи и шесть камер внутри храма позволят телезрителям почувствовать себя внутри собора. И даже увидеть больше.

Несколько часов назад стало известно, что благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. А значит, завтра его специальным бортом уже доставят в Уфу, где каждый сможет зажечь от него свечу. Некоторые верующие стараются сохранять пламя в лампадах дома до следующей Пасхи.