В Пасху на БСТ выйдет юбилейный выпуск программы «Дорога к храму»

Завтра на телеканале выйдет в эфир юбилейный выпуск программы «Дорога к храму». В этом году проект отмечает 30-летие. 3а это время программа меняла свой формат, но главная задача осталась неизменной – духовное просвещение и воспитание в духе православных традиций.
Первый выпуск передачи «Дорога к храму» по инициативе Уфимской епархии вышел в эфир в 1993 году. Почти 20 лет автором и режиссером программы была Елена Ардуванова. Последние 10 лет – Ирина Минигалеева.
В Пасхальный день, 16 апреля, юбилейный выпуск программы «Дорога к храму» выйдет в эфир в 15:30. Зрителей ждет исторический экскурс в прошлое проекта и знакомство с её создателями. Программа неоднократно была отмечена на международных, российских и республиканских конкурсах, награждена премией за гуманизм и доброту в искусстве «На Благо мира». Лучшие выпуски передач вышли в эфир на телеканалах других регионов.