В Пасху на БСТ выйдет юбилейный выпуск программы «Дорога к храму»

Завтра на телеканале выйдет в эфир юбилейный выпуск программы «Дорога к храму». В этом году проект отмечает 30-летие. 3а это время программа меняла свой формат, но главная задача осталась неизменной – духовное просвещение и воспитание в духе православных традиций.

Первый выпуск передачи «Дорога к храму» по инициативе Уфимской епархии вышел в эфир в 1993 году. Почти 20 лет автором и режиссером программы была Елена Ардуванова. Последние 10 лет – Ирина Минигалеева.