В Уфе завершился детский волейбольный турнир «Лига Башкирии – дети»

В нем принимают участие ученики 7-8 классов школ, лицеев и гимназий города. Всего более 330 волейболистов бьются за право выйти в финальную часть состязаний. Соревнования проводятся в рамках программы по развитию детского волейбола в республике на 2022-2025 годы «Дети – энергия Башкортостана».

Сыграли мы две партии, обе выиграли. Мы хотим попасть в финал и набраться опыта для своей команды.

Впереди у ребят заключительный седьмой тур соревнований, после чего состоится подсчет очков. Тогда и станут известны команды-финалисты. Решающие матчи у команд юношей и девушек пройдут 4 мая, в день закрытия первого сезона «Лиги Башкирии – дети» на стадионе «Динамо». В следующем сезоне в соревнованиях примут участие не только школьники из Уфы, но и из Кумертау, Мелеуза, Янаула, Нефтекамска и не только.