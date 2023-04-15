В Уфе завершился детский волейбольный турнир «Лига Башкирии – дети»

В Уфе прошел 6-й тур республиканских соревнований по волейболу среди школьников «Лига Башкирии – дети». Турнир стартовал в начале марта.

В нем принимают участие ученики 7-8 классов школ, лицеев и гимназий города. Всего более 330 волейболистов бьются за право выйти в финальную часть состязаний. Соревнования проводятся в рамках программы по развитию детского волейбола в республике на 2022-2025 годы «Дети – энергия Башкортостана».

Участие в турнире – это возможность для ребят познакомиться, пообщаться. Участники соревнований – школы из семи районов Уфы.

Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Сыграли мы две партии, обе выиграли. Мы хотим попасть в финал и набраться опыта для своей команды.

Сафия Анясова, участница соревнований

Впереди у ребят заключительный седьмой тур соревнований, после чего состоится подсчет очков. Тогда и станут известны команды-финалисты. Решающие матчи у команд юношей и девушек пройдут 4 мая, в день закрытия первого сезона «Лиги Башкирии – дети» на стадионе «Динамо». В следующем сезоне в соревнованиях примут участие не только школьники из Уфы, но и из Кумертау, Мелеуза, Янаула, Нефтекамска и не только.

Мы рассматриваем проблематику оснащенности инвентарем в школах, когда проводим соревнования, и помогаем кому-то мячами, кому-то антенной, кармашками.

Ренат Васин, вице-президент турнира «Лига Башкирии – дети» 

Проект этот запустили пока на три года, он включал в себя только Уфу. Но школьники перейдут в старшие классы, их кем-то нужно заменять. Вторым этапом мы предполагаем расширение этой лиги.

Виктор Лариошкин, куратор турнира «Лига Башкирии – дети»
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