В Сибае прошло совещание Объединения общественных инициатив Зауралья

В совещании приняли участие более 60 активистов. Объединение создано чуть более двух лет назад. За это время провели более 30 мероприятий: спортивных, культурных, экологических и социальных. В них приняли участие порядка 10 000 человек.
К примеру, одно из них, турнир по национальной борьбе куреш, прошло в мае 2021 года, где принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Лидеры объединения в числе первых отправились на СВО после объявления мобилизации. Сейчас совместно с предпринимателями занимаются сбором гуманитарной помощи.