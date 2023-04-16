В Башкирии общественников и предпринимателей наградили за помощь участникам СВО и их семьям

В Госсобрании наградили тех, кто внес вклад в развитие местного самоуправления и активную общественную деятельность. Речь идет о людях, которые помогают сбору гуманитарной помощи для участников СВО, поддерживает семьи мобилизованных и добровольцев, участвует в социальных проектах: предприниматели, депутаты местных советов, простые рабочие.
Награждение прошло в преддверии Дня российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля. Помимо вручения наград, участники вместе с председателями советов городов и районов республики рассмотрели вопросы работы противодействия санкционному давлению и поддержке участников СВО и их семей, волонтерского штаба им М. Шаймуратова.