В Башкирии общественников и предпринимателей наградили за помощь участникам СВО и их семьям

В Госсобрании наградили тех, кто внес вклад в развитие местного самоуправления и активную общественную деятельность. Речь идет о людях, которые помогают сбору гуманитарной помощи для участников СВО, поддерживает семьи мобилизованных и добровольцев, участвует в социальных проектах: предприниматели, депутаты местных советов, простые рабочие.