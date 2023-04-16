В Башкирии фура наехала на мужчину, который сидел на дороге

На 1243 км автодороги М-7 рано утром 33-летний водитель на грузовике допустил наезд на пешехода. 36-летний пострадавший был госпитализирован с многочисленными травмами, однако через некоторое время скончался, не приходя в сознание.

Водитель сообщил, что пешеход сидел на проезжей части в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде. Он заметил мужчину в последний момент и затормозить не успел. У пострадавшего была изъята кровь на химико-токсикологическое исследование для определения состояния опьянения.