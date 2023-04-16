В Башкирии пропали два подростка

Волонтёры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» сообщили о старте новых поисков.
В Ишимбае без вести пропали 16-летний Дмитрий Лебедев и 14-летний Глеб Ларев. Местонахождение подростков неизвестно с 13 апреля.
Приметы Дмитрия: рост 180 см, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза светло-зеленые. Был одет: черная толстовка, черное трико и белые кроссовки.
Приметы Глеба: рост 180 см, телосложение среднее, волосы темно-коричневые, глаза карие. Был одет: черная толстовка, серое трико, белые кроссовки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией об их местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 937 3 102 112 или 112.