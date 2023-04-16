В Башкирии огонь уничтожил два садовых домика и три бани

Сегодня, 16 апреля, в Уфимском районе произошёл крупный пожар. Инцидент зафиксировали в садовом товариществе «Нектар» Юматовского сельсовета.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Они выявили открытое горение строений. Существовала угроза распространения огня дальше. Пожар удалось локализовать менее чем через час.

Огонь уничтожил бревенчатый садовый домик с мансардным этажом, кирпичный двухэтажный домик и три бревенчатые бани. В пожаре пострадал 36-летний мужчина. Он получил ожоги лица и рук – от госпитализации пострадавший отказался.