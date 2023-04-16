Пасха-2023: как отметили главный христианский праздник в Башкирии

Православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Пасху. В храмах этой ночью прошли торжественные богослужения, знаменующие воскресение Иисуса Христа. Верующие всю неделю готовились к этому событию, а также держали 40-дневный пост.

Крестный ход останавливается перед закрытыми дверями. Точно как ученики Иисуса стояли перед запертой пещерой, в которой находилось тело сына Божьего. После песнопений и молитв двери отворяется и священнослужители разносят благую весть.

Пасха считается важнейшим праздником для православных. Служба отличается торжественностью. Для тех, кто не смог лично прийти в храм, канал БСТ организовал уже традиционную трансляцию. Телезрители могли увидеть даже больше, чем присутствующие на службе – алтарную часть – святая святых храма.

Этому предшествовала страстная неделя, когда верующие вспоминают о последних днях жизни Христа. Пасхальные яства православные накануне праздника несли на освещение в храм.

К празднику готовились и те, кто не смог разделить его с близкими. Студенты БГМУ из Египта исповедуют православие. В их семьях тоже традиционно красят яйца, только вкушают их обычно на следующий день после Пасхи. Родные собираются в парках или на берегу моря.

В храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» решили украсить территорию метровыми арт-объектами. Яйца раскрашивали дети, взрослые лишь слегка помогали.

Пасха ознаменует окончание Великого поста, длившегося 40 дней. За традициями, знакомыми нам с детства, скрывается глубокий смысл. Пасху справляют в воскресенье. Название дня недели говорит само за себя. Он назван так в честь воскресения Иисуса Христа на третий день после распятия. Это прохождение от смерти к жизни, от земли к небу.