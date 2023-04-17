В России приняли закон о защите детей от приобщения к курению табака и вейпов

Акцент именно на последнем, поскольку электронные сигареты набирают бешеную популярность среди молодежи. Ключевой аргумент депутатов – торговцы вейпами не должны зарабатывать на подрастающем поколении. Позицию поддерживают родители, учителя и медики, которые не видят в курительных жидкостях ничего полезного. Любителям выпустить пар грозят серьезные заболевания, ну а в наркодиспансер все чаще на прием приводят зависимых подростков.

Вкусно, модно и удобно. Парящий гаджет можно в любой момент вытащить из кармана, сделать затяжку и снова убрать. Причем не обязательно на улице, но и в помещении. Чем нередко пользуются молодые люди. Вейперы вдыхают не дым, а пар. И зачастую не контролируют количество и частоту затяжек.

Главное заблуждение, которое врачи всячески опровергают. Воздействие на организм сопоставимо с курением сигарет, а порой даже хуже, говорят специалисты. С ростом популярности вейпов медики начали диагностировать и новое заболевание, которое назвали EVALI, что расшифровывается как повреждение легких, вызванное употреблением электронных сигарет.

Жидкость для вейпов включает никотин, растворители и ароматизаторы. Ученые обнаружили в аэрозоле летучие органические вещества, которые могут вызывать раздражение глаз, горла, головные боли, повреждают печень, почки и нервную систему. Нашли в составе и тяжелые металлы вроде свинца, никеля и хрома, которые сами по себе токсичны для организма.

То, что зависимость от вейпа сопоставима с наркотической, Ирина ощутила на примере собственного сына. Ему всего 13 лет, уже год он не может отказаться от электронных сигарет. Подросток менялся на глазах, говорит женщина, которая была вынуждена обратиться за помощью к наркологу.

По словам законодателей, именно родители и учителя первыми стали бить тревогу. Ведь уже нередко курить вейпы начинают с пятых классов.

Яркие краски и богатая палитра вкусов – то, чем пытаются привлечь клиентов производители. Психологи утверждают: маркетинговые ходы также играют немаловажную роль в популяризации вейпов. Клиентура идет по нарастающей, говорят продавцы.

В Башкортостане более трех тысяч торговых точек, реализующих вейпы. Магазины буквально на каждом шагу, это только официальных. Каждый продавец знает, что реализация никотиносодержащих вейпов несовершеннолетним запрещена. Что не такая уж и помеха для дилеров и самих подростков.