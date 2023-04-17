С сегодняшнего дня в Башкирии действует особый противопожарный режим

С сегодняшнего дня в Башкирии начинает действовать особый противопожарный режим. Он будет действовать до 15 мая. Распоряжение подписал Глава республики Радий Хабиров.
В период действия особого противопожарного режима гражданам запрещается:
- разведение костров, проведение пожароопасных работ на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях городских и сельских поселений, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, предприятий и организаций, свалок и полигонов ТКО.
- использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесных насаждений для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.
- применение пиротехнических изделий вне специально определенных органами местного самоуправления Республики Башкортостан мест (площадок).
За нарушения требований в области пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима существенно возрастают штрафные санкции.