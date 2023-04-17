С сегодняшнего дня в Башкирии действует особый противопожарный режим

С сегодняшнего дня в Башкирии начинает действовать особый противопожарный режим. Он будет действовать до 15 мая. Распоряжение подписал Глава республики Радий Хабиров.

Фото №1 - С сегодняшнего дня в Башкирии действует особый противопожарный режим

В период действия особого противопожарного режима гражданам запрещается:

- разведение костров, проведение пожароопасных работ на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях городских и сельских поселений, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, предприятий и организаций, свалок и полигонов ТКО.

- использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесных насаждений для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

- применение пиротехнических изделий вне специально определенных органами местного самоуправления Республики Башкортостан мест (площадок).

За нарушения требований в области пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима существенно возрастают штрафные санкции.

Такая мера административного воздействия, как предупреждение, в условиях особого противопожарного режима не предусмотрена. В соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, размер административного штрафа составляет на граждан от 10 до 20 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 60 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.

пресс-служба МЧС по РБ
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