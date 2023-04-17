С сегодняшнего дня в Башкирии действует особый противопожарный режим

Такая мера административного воздействия, как предупреждение, в условиях особого противопожарного режима не предусмотрена. В соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, размер административного штрафа составляет на граждан от 10 до 20 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 60 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.

пресс-служба МЧС по РБ