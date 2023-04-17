В Уфе бродячие собаки напали на женщину и ее 8-летнего ребенка

В уфимском микрорайоне Затон бездомные собаки напали на женщину и ее 8-летнего ребенка. Уфимка оставила жалобу на странице Главы Башкирии Радия Хабирова в социальных сетях.

Фото №1 - В Уфе бродячие собаки напали на женщину и ее 8-летнего ребенка

Со слов пострадавшей, два бродячих пса накинулись на нее 9 апреля во дворе дома №275/1 по улице Ахметова, когда она ехала на велосипеде. Одна из собак все-таки укусила ее. Женщина обратилась за медицинской помощью - ей прописали уколы. Спустя 4 дня собаки напали на ее 8-летнего сына.

Мы с детьми катались на велосипедах на стадионе Водник и две чёрные собаки выбежали на сына, одна из них укусила его, опять травмпункт, уколы... Прошу принять меры по отлову бродячих собак (и на карантин желательно на 10 дней, чтобы не колоть сына прививками от бешенства). Впереди лето, а на велосипеде уже страшно кататься, тем более напали на велодорожке на стадионе (специально оборудованное место для катания).

жительница Уфы

На ее жалобу ответила администрация Ленинского района. Специалист отдела по связям с общественностью Татьяна Мезенкова рассказала, что 14 апреля служба по отлову выехала на места, где происходили нападения, однако собак там обнаружить не удалось. Представители мэрии заверили, что рейды на улице Ахметова и стадионе «Водник» все равно будут продолжаться

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