В Уфе бродячие собаки напали на женщину и ее 8-летнего ребенка

В уфимском микрорайоне Затон бездомные собаки напали на женщину и ее 8-летнего ребенка. Уфимка оставила жалобу на странице Главы Башкирии Радия Хабирова в социальных сетях.
Со слов пострадавшей, два бродячих пса накинулись на нее 9 апреля во дворе дома №275/1 по улице Ахметова, когда она ехала на велосипеде. Одна из собак все-таки укусила ее. Женщина обратилась за медицинской помощью - ей прописали уколы. Спустя 4 дня собаки напали на ее 8-летнего сына.
На ее жалобу ответила администрация Ленинского района. Специалист отдела по связям с общественностью Татьяна Мезенкова рассказала, что 14 апреля служба по отлову выехала на места, где происходили нападения, однако собак там обнаружить не удалось. Представители мэрии заверили, что рейды на улице Ахметова и стадионе «Водник» все равно будут продолжаться