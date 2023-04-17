В Уфе бродячие собаки напали на женщину и ее 8-летнего ребенка

Мы с детьми катались на велосипедах на стадионе Водник и две чёрные собаки выбежали на сына, одна из них укусила его, опять травмпункт, уколы... Прошу принять меры по отлову бродячих собак (и на карантин желательно на 10 дней, чтобы не колоть сына прививками от бешенства). Впереди лето, а на велосипеде уже страшно кататься, тем более напали на велодорожке на стадионе (специально оборудованное место для катания).

жительница Уфы