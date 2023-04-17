В Башкирии женщина подвезла попутчиков, а ее ограбили

45-летняя жительница Белорецка подвезла попутчиков, а в «благодарность» ее ограбили. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Женщина возвращалась с работы из села Железнодорожный домой на своём автомобиле. На обочине дороги она увидела голосовавших женщину и мужчину. Пара попросила подвезти их до города, и белоречанка согласилась. Чтобы попутчики удобно расположились в салоне, водитель убрала свою дамскую сумку с переднего пассажирского сиденья на заднее. Женщина села вперёд, а мужчина расположился сзади. Попутчики всю дорогу ехали молча, лишь попросили высадить их около дома № 57 по улице Ленина.

Когда автомобиль подъехал к указанному адресу, пассажиры вышли из машины. И тут автоледи заметила, что на сиденье нет её сумки, внутри которой находились деньги — более 39 тысяч рублей, банковские карты и сотовый телефон. Женщина поняла, что её забрал с собой пассажир и бросилась за ним, требуя вернуть похищенное. Мужчина никак не отреагировал, а лишь побежал быстрее. Его спутница никакого участия в происходящем не принимала и, похоже, сама не ожидала от него подобного поступка.

Неподалёку проезжал полицейский автопатруль. Заместитель командира мобильного взвода ППСП лейтенант полиции Айдар Гайсин, инспектор группы управления нарядами ППСП лейтенант полиции Вадим Мулынбаев и водитель старшина полиции Венер Чураков услышали крики женщины о помощи, не растерялись и, быстро оценив ситуацию, догнали и задержали злоумышленника. Им оказался 28-летний местный житель. Он был доставлен в отдел полиции.