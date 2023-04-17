В Башкирии автоледи обязали выплатить матери пострадавшего в ДТП ребенка более 150 тысяч рублей

В итоге требования истца, действующей в интересах своего несовершеннолетнего сына, удовлетворены частично. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей, а также сумма материального ущерба в размере 7550 рублей и судебные расходы. Решение суда в законную силу пока не вступило.