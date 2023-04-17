В Башкирии автоледи обязали выплатить матери пострадавшего в ДТП ребенка более 150 тысяч рублей

В Нефтекамске мать пострадавшего в ДТП ребенка обратилась в суд. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции.
ДТП произошло в октябре 2022 года. Автоледи сбила на пешеходном переходе ребенка. Мальчик получил телесные повреждения средней степени тяжести.
Мать ребенка попросила взыскать с виновницы ДТП компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, сумму материального ущерба в размере 7 550 рублей, а также судебные расходы.
В итоге требования истца, действующей в интересах своего несовершеннолетнего сына, удовлетворены частично. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей, а также сумма материального ущерба в размере 7550 рублей и судебные расходы. Решение суда в законную силу пока не вступило.