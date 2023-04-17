Житель Уфы выпрыгнул из горящей квартиры, разбив топором окно

«Сосед выпрыгнул из окна. Пожар сильный, успели потушить. Мужчина якобы был в длительном запое. Есть версия, что он сам совершил поджог, затем разбил топором окно и выпрыгнул. По всему подъезду был сильный дым. Соседа увезли на "скорой". Поранил две руки», — написал уфимец в телеграм-канале БашДТП.