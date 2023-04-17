Житель Уфы выпрыгнул из горящей квартиры, разбив топором окно

Вчера вечером, 16 апреля, в многоквартирном доме по улице Свободы в Уфе произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.
Спасатели эвакуировали 5 человек, 15 человек эвакуировались самостоятельно. Открытое горение на площади 5 квадратных метров было ликвидировано через 10 минут.
В результате пожара пострадал 46-летний мужчина. Его доставили в уфимскую больницу №13 с порезами рук.
Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС России.
Очевидцы рассказали, что загорелась квартира на первом этаже.
«Сосед выпрыгнул из окна. Пожар сильный, успели потушить. Мужчина якобы был в длительном запое. Есть версия, что он сам совершил поджог, затем разбил топором окно и выпрыгнул. По всему подъезду был сильный дым. Соседа увезли на "скорой". Поранил две руки», — написал уфимец в телеграм-канале БашДТП.