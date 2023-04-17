В Башкирии зафиксированы отключения электричества из-за ветра

Сегодня, 17 апреля, в оперативном совещании правительства в ЦУР Башкирии исполняющая обязанности министра ЖКХ региона Ирина Голованова рассказала о последствиях непогоды.
Из-за сильного ветра на прошлой неделе зафиксировано увеличение количества аварийного отключения электроэнергии. На сегодняшний день ремонтные работы по восстановлению подачи электричества проведены. Подача коммунальных ресурсов полностью возобновлена.
В Уфе за прошлую неделю было более 20 плановых и аварийных отключений. Устранение аварий завершено в пределах нормы времени. Под отключением оказались 104 дома.