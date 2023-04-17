Новый электронный сервис по контрактной службе заработал в Башкирии

В Башкирии заработал специальный сервис, который призван ответить на все интересующие вопросы, касающиеся контрактной службы в зоне СВО. Электронный портал башбат.рф собрал всю полезную информацию от экспертов, которые помогут будущему военнослужащему получить ее в доступной и оперативной форме.
Также ЦУР Башкортостана совместно с коллегами из министерств и госкомитетов, а также Военным комиссариатом запустил в мессенджере Телеграм чат-боты для желающих поступить на военную службу по контракту и по мерам социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Все ответы в нем проверены специалистами.
Как мы рассказывали ранее, желающие заключить контракт могут обратиться по единому справочному номеру 177, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19, пункт отбора Военного комиссариата РБ: Уфа, ул. Революционная, 156, тел. 8(347) 248 29 31 или ближайший офис МФЦ «Мои документы».