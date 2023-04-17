Новый электронный сервис по контрактной службе заработал в Башкирии

В Башкирии заработал специальный сервис, который призван ответить на все интересующие вопросы, касающиеся контрактной службы в зоне СВО. Электронный портал башбат.рф собрал всю полезную информацию от экспертов, которые помогут будущему военнослужащему получить ее в доступной и оперативной форме.