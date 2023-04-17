В Башкирии работник фермы напал с ножом на коллегу

В Иглинском районе на ферме произошёл конфликт между двумя сотрудниками. Один из рабочих напал на коллегу с ножом.

Как удалось выяснить правоохранителям, мужчины проводили вечер после смены за распитием спиртных напитков. Вскоре коллеги поругались. Тогда 50-летний ранее судимый рабочий схватил нож и ударил 39-летнего приятеля. После содеянного мужчина нашёл хозяина фермы, рассказал о случившемся и попросил вызвать полицию и врачей.