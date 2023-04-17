В Демском районе Уфы стартовали работы по программе «Башкирские дворики»

Больше миллиарда рублей направят на реализацию программы «Башкирские дворики». Благодаря этому проекту привести в порядок получится 200 дворов, в том числе придомовые территории в Дёмском районе Уфы.
Спиленные деревья, демонтированные бордюры, шумная техника – маленькие жители пока с опаской обходят стороной руины во дворах домов по улице Правды, что в Демском районе. И только паспорт объекта как луч света. Десятилетиями здесь не делали ремонт. Поэтому поверить в то, что буквально, совсем непросто.
Все это стало возможным благодаря проекту «Башкирские дворики», который инициировал Глава Башкортостана Радий Хабиров. Попасть в программу могут те территории, где ремонта давно не было.
Средства на эти цели выделяют на принципах софинансирования. 94% предоставляет бюджет республики, 5% – муниципалитет, 1% платят сами жители, которые также участвуют в обсуждениях по будущему наполнению своих дворов.
С начала реализации программы, а это уже почти четыре года, в республике обновлено больше тысячи дворовых территорий. В 2023 отремонтируют еще 206, из них восемь – в Дёмском районе. Проект согласовывают с жителями, которые по большей части и решают планировку. Подрядчик в свою очередь дает гарантию три года на произведенные работы.
Еще совсем недавно этот двор нуждался в ремонте. Детям негде было играть, да и с дорогами и парковками было совсем непросто. Сейчас здесь ведется реконструкция придомовой территории по республиканской программе «Башкирские дворики». И уже к августу на этом месте появится обновленный благоустроенный двор с безопасной детской площадкой, большой парковкой, ровными дорогами и довольными жильцами.