В Демском районе Уфы стартовали работы по программе «Башкирские дворики»

Больше миллиарда рублей направят на реализацию программы «Башкирские дворики». Благодаря этому проекту привести в порядок получится 200 дворов, в том числе придомовые территории в Дёмском районе Уфы.

Спиленные деревья, демонтированные бордюры, шумная техника – маленькие жители пока с опаской обходят стороной руины во дворах домов по улице Правды, что в Демском районе. И только паспорт объекта как луч света. Десятилетиями здесь не делали ремонт. Поэтому поверить в то, что буквально, совсем непросто.

Как мама троих детей, конечно же, я рада, что именно наш двор выбрали в проекте «Башкирские дворики». Наконец-то будет место для детей, где можно будет играть, взрослым нашим жителям, где отдыхать, потому что тоже у нас здесь достаточно взрослых. Мы все принимали участие в развитии этого проекта. Каждую скамеечку, качели согласовывали с нами, как, где стелить асфальты, где поменять, где спилить деревья. Мы с большим удовольствием принимали в этом участие. Лилия Фатыхова, жительница Дёмского района г. Уфы многодетная мать

Все это стало возможным благодаря проекту «Башкирские дворики», который инициировал Глава Башкортостана Радий Хабиров. Попасть в программу могут те территории, где ремонта давно не было.

Средства на эти цели выделяют на принципах софинансирования. 94% предоставляет бюджет республики, 5% – муниципалитет, 1% платят сами жители, которые также участвуют в обсуждениях по будущему наполнению своих дворов.

В Дёмском районе по улице Правды, 18 с дробями начались работы по «Башкирским дворикам». В настоящее время ведутся работы по демонтажу старого асфальта, уборки бордюров. Сейчас ведется работа по уборке деревьев, которые уже стали непригодными, аварийными, производим их демонтаж, завозятся инертные материалы: песок, щебень. Уже более такая комплексная работа. Антон Тарасов, глава администрации Дёмского района г. Уфы

С начала реализации программы, а это уже почти четыре года, в республике обновлено больше тысячи дворовых территорий. В 2023 отремонтируют еще 206, из них восемь – в Дёмском районе. Проект согласовывают с жителями, которые по большей части и решают планировку. Подрядчик в свою очередь дает гарантию три года на произведенные работы.

Для нашего района это самая, наверное, нужная программа, потому что много дворов требуют ремонта. Уже после четырех лет проводится это программа в республике. В районе отремонтировано 26 дворов, в этом году мы приступили еще к восьми дворам. Комплексный подход: приводим в порядок входные группы, ремонтирую фасадную часть домов, соответственно, стелим новый асфальт, газон приводим в порядок, детские площадки устанавливаются. В данном дворе у нас появится универсальная спортивная площадка. Альфис Гареев, первый заместитель главы администрации Дёмского района г. Уфы