В Демском районе Уфы стартовали работы по программе «Башкирские дворики»

Больше миллиарда рублей направят на реализацию программы «Башкирские дворики». Благодаря этому проекту привести в порядок получится 200 дворов, в том числе придомовые территории в Дёмском районе Уфы.

Спиленные деревья, демонтированные бордюры, шумная техника – маленькие жители пока с опаской обходят стороной руины во дворах домов по улице Правды, что в Демском районе. И только паспорт объекта как луч света. Десятилетиями здесь не делали ремонт.  Поэтому поверить в то, что буквально, совсем непросто.

Как мама троих детей, конечно же, я рада, что именно наш двор выбрали в проекте «Башкирские дворики». Наконец-то будет место для детей, где можно будет играть, взрослым нашим жителям, где отдыхать, потому что тоже у нас здесь достаточно взрослых. Мы все принимали участие в развитии этого проекта. Каждую скамеечку, качели согласовывали с нами, как, где стелить асфальты, где поменять, где спилить деревья. Мы с большим удовольствием принимали в этом участие.

Лилия Фатыхова, жительница Дёмского района г. Уфы многодетная мать

Все это стало возможным благодаря проекту «Башкирские дворики», который инициировал Глава Башкортостана Радий Хабиров. Попасть в программу могут те территории, где ремонта давно не было.

Средства на эти цели выделяют на принципах софинансирования. 94% предоставляет бюджет республики, 5% – муниципалитет, 1% платят сами жители, которые также участвуют в обсуждениях по будущему наполнению своих дворов.

В Дёмском районе по улице Правды, 18 с дробями начались работы по «Башкирским дворикам». В настоящее время ведутся работы по демонтажу старого асфальта, уборки бордюров. Сейчас ведется работа по уборке деревьев, которые уже стали непригодными, аварийными, производим их демонтаж, завозятся инертные материалы: песок, щебень. Уже более такая комплексная работа.

Антон Тарасов, глава администрации Дёмского района г. Уфы

С начала реализации программы, а это уже почти четыре года, в республике обновлено больше тысячи дворовых территорий. В 2023 отремонтируют еще 206, из них восемь – в Дёмском районе. Проект согласовывают с жителями, которые по большей части и решают планировку. Подрядчик в свою очередь дает гарантию три года на произведенные работы.

Фото №1 - В Демском районе Уфы стартовали работы по программе «Башкирские дворики»
Пенальти

Для нашего района это самая, наверное, нужная программа, потому что много дворов требуют ремонта. Уже после четырех лет  проводится это программа в республике. В районе отремонтировано 26 дворов, в этом году мы приступили еще к восьми дворам. Комплексный подход: приводим в порядок входные группы, ремонтирую фасадную часть домов, соответственно, стелим новый асфальт, газон приводим в порядок, детские площадки устанавливаются. В данном дворе у нас появится универсальная спортивная площадка.

Альфис Гареев, первый заместитель главы администрации Дёмского района г. Уфы

Еще совсем недавно этот двор нуждался в ремонте. Детям негде было играть, да и с дорогами и парковками было совсем непросто. Сейчас здесь ведется реконструкция придомовой территории по республиканской программе «Башкирские дворики». И уже к августу на этом месте появится обновленный благоустроенный двор с безопасной детской площадкой, большой парковкой, ровными дорогами и довольными жильцами.

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