«Уфа» и «Акрон» сыграли вничью в матче тура Первой лиги

Игра не изобиловала большим количеством голевых моментов, но отличиться могли обе команды. Во втором тайме случилось два удаления – за игру рукой у «Акрона» красную карточку получил Савичев, у «Уфы» вторая жёлтая досталась Емельянову. Итоговый счёт – 0:0, борьба за выживание у нашей команды продолжается. Подробнее смотрите сегодня в программе «Пофутболим» в 20:15.