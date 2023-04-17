«Уфа» и «Акрон» сыграли вничью в матче тура Первой лиги

Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью в матче 27-го тура Первой Лиги. Соперником нашей команды на стадионе «Нефтяник» стал тольяттинский «Акрон».

Игра не изобиловала большим количеством голевых моментов, но отличиться могли обе команды. Во втором тайме случилось два удаления – за игру рукой у «Акрона» красную карточку получил Савичев, у «Уфы» вторая жёлтая досталась Емельянову. Итоговый счёт – 0:0, борьба за выживание у нашей команды продолжается. Подробнее смотрите сегодня в программе «Пофутболим» в 20:15.

Нам нужна была победа, наиграли ли мы на неё? Скорее всего, результат закономерен. «Акрон» – хорошая команда, дисциплинированная. Подбор футболистов неплохой, не зря они «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо» выиграли.

Николай Сафрониди, старший тренер ФК «Уфа»

Я думаю, ни одну, ни другую команду этот результат не устроил. Что есть, то есть – ничья.

Антон Килин, полузащитник ФК «Акрон»
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ