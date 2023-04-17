Россельхознадзор ввел запрет на множество ветеринарных препаратов

Россельхознадзор ввел запрет на использование свыше 1150 ветеринарных препаратов и кормовых добавок. По информации ведомства, препараты как российского производства, так и зарубежные аналоги.

Из них 31 ветеринарный препарат зарегистрирован в Армении в 2019-2022 годах, 122 – в Беларуси в 2019-2022 годах, и 906 – в Казахстане (2018-2023). Запрет на использование связан с отсутствием документов, которые подтверждают их безопасность.