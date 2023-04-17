В Уфимском районе открылась новая школа на 825 мест

В селе Булгаково под Уфой сегодня открылась новая школа на 825 ученических мест. Это второе общеобразовательное учреждение в активно разрастающемся населенном пункте. Действующий лицей уже переполнен, разгрузка ему была необходима. На церемонии открытия школы «Взлетай» побывала съемочная группа БСТ.

На линейке только первоклашки. За парты они сядут уже завтра. Остальные классы – с 1 сентября. Новая школа площадью более 13 тысяч квадратных метров. Места здесь хватит всем. Более того, дети смогут учиться в одну смену.

Малыши в восторге от увиденного. И к переезду в новое образовательное учреждение отнеслись положительно. По-настоящему улетная школа «Взлетай» возведена по самым последним стандартам качества.

Любимых предметов, возможно, у первоклашек станет больше. Тематические классы оборудованы так, что можно обучаться играя. Есть кабинеты радиоэлектроники, класс ПДД и химии. В каждом установлена как обычная, так и интерактивная доски.

Особая гордость школы – два спортивных зала. Дети смогут заниматься бадминтоном, зимой кататься на лыжах и коньках. Оснащение продумано до мелочей – парты регулируются по высоте.

Меню столовой уже представили для гостей в день открытия. Рацион простой: с учетом калорий, белков, жиров и углеводов.

За один день выход – более трех тысяч блюд. Множество цехов для полноценного питания. Рашида Мустафина, директор школы «Взлетай»

Школа построена в рамках федерального проекта. Она значительно разгрузит лицей, в котором сейчас учится в два раза больше школьников, чем положено по проектной мощности. В новое образовательное учреждение пойдут дети из Новобулгаково и близлежащих микрорайонов. Оно рассчитано на 825 учащихся.

Выбрали название «Взлетай». Здоровая улыбка будет и офтальмология. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан