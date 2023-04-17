Житель Башкирии узнал о смертельной патологии при смене работы

Не подозревал о патологии в сердце. В Башкортостане мужчина случайно узнал о 12-сантиметровой аневризме грудной аорты. 37-летний житель Бакалинского района собирался устраиваться на работу спасателем, в итоге спасли его самого. Когда он проходил медкомиссию, врач забила тревогу – мужчину срочно отправили на операцию. Как чувствует себя человек с заново собранным сердцем и почему он попал под нож хирурга?

Отчёт о самочувствии, но без стойки смирно. Ещё недавно 37-летний мужчина собирался впервые надеть форму и устраиваться на работу в МЧС. Юрий Михайлов хотел спасать людей, в итоге спасать пришлось его самого. При прохождении медкомиссии врачи обнаружили опасную патологию. ЭхоКГ и компьютерная томография показали аневризму грудной аорты более 12 сантиметров с признаками расслоения. Она деформировала сердце и сдавливала близко расположенные органы. Пациент не подозревал о патологии, чувствовал себя нормально и смог вспомнить только о случае двухлетней давности, когда во время работы закружилась голова и поднялось давление.

Пациента из Бакалинского района срочно транспортировали в Республиканский кардиологический центр. Хирурги удалили аневризму аорты вместе с клапаном, установили протез и вшили коронарные артерии, которые кровоснабжают сердце. Операция длилась порядка шести часов.

Сердце, по сути, заново собрали. Не из осколков, а уже из протезов.