В Уфе 18 апреля состоится «Вечер бокса»

В его рамках на профессиональном ринге состоятся пять боёв. В одном из них сойдутся башкирский боксёр Артур Субханкулов и представитель Намибии Лазарус Шанингва. Интересно, что оба спортсмена на данный момент не имеют поражений в профессиональном боксе. Главным событием станет противостояние чемпиона мира 2021 года Марка Петровского и Владислава Вишева.
Артур Субханкулов лишь недавно вернулся из Киргизии со сборов. Сейчас башкирский боксер готовится к чемпионату мира. Однако в своей весовой категории он – второй номер, так как уступил в финале чемпионата страны. Тем не менее шансы на то, что Субханкулов поедет на главные соревнования планеты, сохраняются.
Уже завтра Субханкулова ждёт восьмираундовый поединок в лёгком весе с представителем Намибии Лазарусом Шанингвой. На данный момент оба боксёра не имеют поражений. У Субханкулова три досрочных победы из четырёх, у намибийца – две из семи. На официальном взвешивании Субханкулов вёл себя более сдержанно, а вот Шанингва готов расправиться со своим соперником.
Главным событием вечера станет поединок между чемпионом мира 2021 года Марком Петровским и его соотечественником Владиславом Вишевым. У Петровского также ни одного поражения в профессиональной карьере, Вишев начинал боксировать в 2017-м, в прошлом году потерпел первую неудачу. Для Владислава это будет первый главный поединок вечера.
Ещё в двух поединках с российскими боксерами сойдутся спортсмены из Узбекистана. А начнёт вечер в 18:00 10-раундовый бой между намибийцем Лукасом Ндафолумой и Степаном Деюном.