В Уфе 18 апреля состоится «Вечер бокса»

В его рамках на профессиональном ринге состоятся пять боёв. В одном из них сойдутся башкирский боксёр Артур Субханкулов и представитель Намибии Лазарус Шанингва. Интересно, что оба спортсмена на данный момент не имеют поражений в профессиональном боксе. Главным событием станет противостояние чемпиона мира 2021 года Марка Петровского и Владислава Вишева.

Артур Субханкулов лишь недавно вернулся из Киргизии со сборов. Сейчас башкирский боксер готовится к чемпионату мира. Однако в своей весовой категории он – второй номер, так как уступил в финале чемпионата страны. Тем не менее шансы на то, что Субханкулов поедет на главные соревнования планеты, сохраняются.

Заключительный этап подготовки к чемпионату мира пройдет в Сочи. Мы на следующий день после поединка вылетаем туда на тренировочные мероприятия. Постараемся там испытать удачу, как-то зацепиться. Окончательное решение будет принято там. Мария Карабанова, старший тренер сборной Республики Башкортостан по боксу

Уже завтра Субханкулова ждёт восьмираундовый поединок в лёгком весе с представителем Намибии Лазарусом Шанингвой. На данный момент оба боксёра не имеют поражений. У Субханкулова три досрочных победы из четырёх, у намибийца – две из семи. На официальном взвешивании Субханкулов вёл себя более сдержанно, а вот Шанингва готов расправиться со своим соперником.

Я счастлив приехать в Россию. Я здесь не для того, чтобы поработать, а для того, чтобы биться и победить. До этого мой соперник был не побеждён, но я нанесу ему поражение. Пусть готовится к этому. Лазарус Шанингва, профессиональный боксёр, участник «Вечера бокса» /Намибия/

Пару его боев я посмотрел. Найти их сложно, потому что он из Намибии. Кое-как мы их нашли. Он боксирует в левосторонней стойке, как и я. У него стиль бокса чуть-чуть корявенький, неудобный. Артур Субханкулов, член сборной России по боксу

Главным событием вечера станет поединок между чемпионом мира 2021 года Марком Петровским и его соотечественником Владиславом Вишевым. У Петровского также ни одного поражения в профессиональной карьере, Вишев начинал боксировать в 2017-м, в прошлом году потерпел первую неудачу. Для Владислава это будет первый главный поединок вечера.

Большого волнения нет, как всегда перед боем есть такие нервишки, это нормально, то у всех боксеров. Никакой лютой опасности не чувствую. Владислав Вишев, профессиональный боксёр, участник «Вечера бокса»