На поля в Башкирии вылили птичий помет

В Россельхознадзор поступила жалоба по факту порчи поля между деревней Муравей и селом Кармаскалы, которые относятся к Казадаевскому сельсовету. На место прибыл инспектор, который убедился, что, действительно, на поле сельскохозяйственного назначения находится масса, похожая на птичий помет.

Были взяты пробы, которые исследуют в башкирском филиале Федерального центра охраны здоровья животных — на микробиологические показатели, содержание нитратов и тяжелых металлов.

Эксперты подчеркнули, что птичий помет может применяться для удобрения почвы, однако с большой осторожностью и только перегнившим. В других случаях птичий помет сильно окислит почву и может заразить паразитами.