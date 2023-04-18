В честь Ураза-байрам праздничные намазы пройдут в 24 мечетях Уфы

В Уфе в честь празднования Ураза-байрам в Уфе намазы пройдут в 24 мечетях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Напомним, праздник в этом году выпадает на 21 апреля. Этот день будет выходным, а предшествующий ему четверг будет сокращенным.
В столице республики праздник начнется с 8 утра. Торжественными богослужениями в 24 мечетях.
В мэрии напомнили, с 6.00 до 15.00 21 апреля будет ограничено движение на улице Тукаева (от Цюрупы до Зайнуллы Расулева) и на ул. Комарова (возле мечети «Ляля-Тюльпан»).