В честь Ураза-байрам праздничные намазы пройдут в 24 мечетях Уфы

В Уфе в честь празднования Ураза-байрам в Уфе намазы пройдут в 24 мечетях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Фото №1 - В честь Ураза-байрам праздничные намазы пройдут в 24 мечетях Уфы

Напомним, праздник в этом году выпадает на 21 апреля. Этот день будет выходным, а предшествующий ему четверг будет сокращенным.

В столице республики праздник начнется с 8 утра. Торжественными богослужениями в 24 мечетях.

«Для обеспечения безопасности в местах большого скопления верующих будет организовано дежурство сотрудников полиции, центра обеспечения безопасности и медиков», — проинформировали в городской администрации.

В мэрии напомнили, с 6.00 до 15.00 21 апреля будет ограничено движение на улице Тукаева (от Цюрупы до Зайнуллы Расулева) и на ул. Комарова (возле мечети «Ляля-Тюльпан»).

Уфимская волна
Пенальти