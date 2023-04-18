В честь Ураза-байрам праздничные намазы пройдут в 24 мечетях Уфы

В Уфе в честь празднования Ураза-байрам в Уфе намазы пройдут в 24 мечетях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Напомним, праздник в этом году выпадает на 21 апреля. Этот день будет выходным, а предшествующий ему четверг будет сокращенным.