В Башкирии прошел VI этап межмуниципального форума «Моя малая родина – Атайсал»

Памятник тренеру хотят построить в Белорецке. Его макет представили во время шестого этапа межмуниципального форума «Моя малая родина – Атайсал». Также о своих проектах рассказали делегаты из районов и городов Зауралья. Проект, целью которого является поддержка малой Родины, инициировал Глава Башкортостана. Сейчас программа объединяет уроженцев республики и жителей региона, которые вносят вклад в ее развитие и процветание.

Памятник тренеру установят на одной из центральных улиц Белорецка. А на городской аллее – учителю. Идеи создания двух новых арт-объектов принадлежат главе местной администрации Андрею Иванюте. Символично, что монументы появятся в 2023-м, в Год педагога и наставника. Это одна из инициатив, о которых рассказали на шестом этапе межмуниципального форума «Моя малая родина – Атайсал» в Баймаке. Свои проекты представили и делегации из девяти районов и городов башкирского Зауралья.

Круглые столы, секции, дискуссии – в рамках форума организовали различные площадки. Говорили о роли землячества в современных условиях, сохранении традиций, обычаях, духовных ценностях. Коснулись также вопросов продвижения проектов в медиапространстве. На одной из площадок речь шла об основах предпринимательства, создании брендов, комплексном развитии.