В Уфе состоялся бенефис народной артистки Башкортостана Альфии Каримовой

На праздник 20-летия творческой деятельности солистки Башкирского театра оперы и балеты пришли близкие, друзья, коллеги и преданные поклонники певицы.
Альфия Каримова покорила множество сцен и концертных площадок не только нашей страны, но и мира. Несмотря на общемировое признание самым близким и родным остаётся Башопера.
К бенефису артистка подготовила обширную концертную программу: начиная от костюмированной классики заканчивая башкирскими народными песнями. В мероприятии приняли участие симфонический оркестр, хор и артисты балетной труппы театра. Режиссёром концерта выступила Альмира Сафаргулова, а за дирижёрским пультом сидел маэстро Константин Хватынец из Москвы.