В Уфе состоялся бенефис народной артистки Башкортостана Альфии Каримовой

На праздник 20-летия творческой деятельности солистки Башкирского театра оперы и балеты пришли близкие, друзья, коллеги и преданные поклонники певицы.

Альфия Каримова покорила множество сцен и концертных площадок не только нашей страны, но и мира. Несмотря на общемировое признание самым близким и родным остаётся Башопера.