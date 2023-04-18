В Ишимбае стартовал тур «Мы – Башкортостан» в честь 40-летия волейбольного клуба «Урал»

Это уникальное мероприятие, в котором профессиональные команды системы «Урала» посещают и проводят праздник для детей и любителей волейбола.

В Ишимбай приехали десять игроков Суперлиги, включая аргентинца Максимилиано Каванну и иранца Амирхоссейна Эсфандияра. Тренерский штаб провел разминку для спортсменов Ишимбая, после чего дети провели несколько волейбольных конкурсов с игроками «Урала». По завершении мероприятия жители Ишимбая пообщались с профессионалами, сделали совместные фотографии и взяли автографы. Всего на мастер-классе побывали более 150 ишимбайцев.