В Ишимбае стартовал тур «Мы – Башкортостан» в честь 40-летия волейбольного клуба «Урал»

 Это уникальное мероприятие, в котором профессиональные команды системы «Урала» посещают и проводят праздник для детей и любителей волейбола.

В Ишимбай приехали десять игроков Суперлиги, включая аргентинца Максимилиано Каванну и иранца Амирхоссейна Эсфандияра. Тренерский штаб провел разминку для спортсменов Ишимбая, после чего дети провели несколько волейбольных конкурсов с игроками «Урала». По завершении мероприятия жители Ишимбая пообщались с профессионалами, сделали совместные фотографии и взяли автографы. Всего на мастер-классе побывали более 150 ишимбайцев.

Очень приятно, что это все волейболисты. Все знают правила. Очень тепло встретили команду, а это большая польза, что ишимбайцы сумели прикоснуться к игрокам Суперлиги.

Сергей Кирпичников, исполнительный директор Федерации волейбола Республики Башкортостан

Мероприятие прошло хорошо, позитивно. Это самое главное. Думаю, те молодые ребята, кто пришёл, получили удовольствие.

Егор Феоктистов, капитан волейбольного клуба «Урал»
Уфимская волна
Пенальти