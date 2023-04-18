В Башкирии зверски убили мужчину с инвалидностью

В Башкирии перед судом предстанет ранее судимый житель Уфы. Мужчину обвинили в зверском убийстве инвалида.

Фото №1 - В Башкирии зверски убили мужчину с инвалидностью

В марте прошлого года 41-летний мужчина проводил вечер за распитием спиртных напитков с супругом сестры его сожительницы. Собутыльник горожанина имел инвалидность и мог передвигаться только на костылях. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, во время которой гость нанёс хозяину дома многочисленные удары по голове и другим частям тела. После этого мужчина связал пострадавшего шторой и нанёс несколько ударов ножом и разбитой стеклянной бутылкой. Полученные травмы уфимец пережить не смог.

Чтобы избежать наказания обвиняемый скрылся и стал распространять слухи о том, что потерпевший свел счеты с жизнью.

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями и экспертными исследованиями такая версия была полностью опровергнута, преступник был задержан и заключен под стражу. Перед окончанием следствия обвиняемый признал вину в преступлении.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: СК РФ по РБ. 

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