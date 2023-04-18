В Башкирии зверски убили мужчину с инвалидностью

В марте прошлого года 41-летний мужчина проводил вечер за распитием спиртных напитков с супругом сестры его сожительницы. Собутыльник горожанина имел инвалидность и мог передвигаться только на костылях. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, во время которой гость нанёс хозяину дома многочисленные удары по голове и другим частям тела. После этого мужчина связал пострадавшего шторой и нанёс несколько ударов ножом и разбитой стеклянной бутылкой. Полученные травмы уфимец пережить не смог.