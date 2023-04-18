Отличившиеся студентам в Башкирии назначат стипендию по 5 тысяч рублей

В Башкирии изменится размер стипендии имени Мифтахетдина Акмуллы. Соответствующее постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе уточняется, что с 1 сентября 2023 года размер денежного поощрения для студентов будет равен пяти тысячам рублей.
Ежегодно она назначается 5 студентам вузов и 20 студентам колледжей РБ. Ранее размер именной стипендии составлял 600 рублей для студентов ссузов и 1200 рублей для студентов вузов.
С момента ее основания стипендии удостоены более 250 студентов, успехи которых связаны с изучением родных языков народов Башкирии и достижениями в учебной или научной деятельности.