Жители села в Башкирии пожаловались на работу полиции

Полиция приехала, когда уже совсем темно стало. То есть для них нормально, что ребёнок до ночи на холоде сидит рядом с мамой в отключке. Им несколько раз звонили и мы, и соседи. Теперь непонятно, что с девочкой. Она была спокойной и даже не плакала. Видимо, мама часто напивается. А если бы убивали кого-то? Через три часа только за трупом приезжать.

жительница села