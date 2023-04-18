Жители села в Башкирии пожаловались на работу полиции

Накануне, 17 апреля, в селе Иглино произошло неприятное событие. Об этом рассказали местные жители.
У магазина по улице Ворошилов сельчане заметили маленькую девочку в школьной форме и рюкзаком рядом с сильно пьяной матерью. Школьница сидела на холодном камне, пока родительница лежала рядом в невменяемом состоянии прямо на земле. Когда жильцы соседних домов, попытались поговорить с девочкой, она не смогла ответить, где живет и к кому можно позвонить, чтобы семью забрали. Школьница с трудом отвечала на вопросы и обмочилась из-за холода или страха. Девочке принесли теплый чай, перекусить и покрывало.
Сельчане обратились в службу спасения, и оператор пообещал передать информацию в полицию. После этого в течение нескольких часов жильцы соседних домов звонили прямо в отделение, однако на место случившегося так никто и не приехал.
Пьяную женщину удалось разбудить. Женщина также не смогла внятно назвать адрес своего проживания. Она с дочкой самостоятельно попыталась добраться до дома, когда уже совсем стемнело. Удалось ли благополучно семье дойти до дома – неизвестно.
Сотрудники правоохранительных органов приехали по указанному адресу только через несколько часов после последнего обращения. Сельчане крайне возмущены произошедшем. Ребёнок находится в опасности без возможности обратиться за помощью самостоятельно, а на обращения неравнодушных полиция не реагирует.