В Уфе из-за аварии будет отключено водоснабжение в ряде домов

Жителей Черниковки предупредили об аварийном отключении водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала».

Фото №1 - В Уфе из-за аварии будет отключено водоснабжение в ряде домов

На улице Победы у дома №45 была выявлена утечка из колодца. В связи с проведением ремонтных работ отключили водопровод диаметром 300 мм. Из-за этого вода пропадёт в следующих объектах:

ул. Горького, 85 – ООО «Аквамак-процессинг»;

ул. Горького, 85 лит. 4 – ООО «Газмонтажсервис»;

ул. Ульяновых, 56Б – Уфимский институт повышения квалификации

ул. Ульяновых, 56 Б/1 – оптово-розничная компания ООО «ЗЕРН».

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