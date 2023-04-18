В Уфе из-за аварии будет отключено водоснабжение в ряде домов

Жителей Черниковки предупредили об аварийном отключении водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала».
На улице Победы у дома №45 была выявлена утечка из колодца. В связи с проведением ремонтных работ отключили водопровод диаметром 300 мм. Из-за этого вода пропадёт в следующих объектах:
ул. Горького, 85 – ООО «Аквамак-процессинг»;
ул. Горького, 85 лит. 4 – ООО «Газмонтажсервис»;
ул. Ульяновых, 56Б – Уфимский институт повышения квалификации
ул. Ульяновых, 56 Б/1 – оптово-розничная компания ООО «ЗЕРН».