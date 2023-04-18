В Уфе из-за аварии будет отключено водоснабжение в ряде домов

Жителей Черниковки предупредили об аварийном отключении водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала».

На улице Победы у дома №45 была выявлена утечка из колодца. В связи с проведением ремонтных работ отключили водопровод диаметром 300 мм. Из-за этого вода пропадёт в следующих объектах: