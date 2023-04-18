В Башкирии с коронавирусом госпитализировали почти 40 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.
За последние сутки в Башкирии коронавирус выявили у 124 человек (362 682), выздоровели – 214 (354 515), скончались – 1 (6028), госпитализированы – 36.
В стационарах продолжают лечение 149 человек, большинство из них — пожилые люди. Амбулаторно лечатся около 2 тысяч жителей. Из них 606 — пациенты старше 60 лет.
В России коронавирус выявили у 5257 человек (22 776 383), выздоровели – 8416 (22 165 514), скончались – 37 (397 901), госпитализированы – 1240.