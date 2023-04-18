В Уфе встретили очередную группу участников СВО, прибывших в отпуск

Очередная партия участников специальной военной операции приехала в Уфу на двух недельный отдых. По традиции военнослужащих встречали на Советской площади в торжественной обстановке.
В числе встречающих не только близкие и родные, но представители правительства Башкортостана. От имени главы республики бойцов приветствовал заместитель премьер-министра Ирек Сагитов.
Бойцы возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратову, почтили память погибших воинов Великой Отечественной войны. А затем отправились по домам, впереди двухнедельный отпуск, после которого вновь возвращение на военную службу.