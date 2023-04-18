В Москве прошел вечер, посвященный 80-летнему юбилею поэтессы Земфиры Сахиповой

В Полномочном представительстве республики в Москве прошел литературный вечер, посвященный 80-летнему юбилею поэтессы Земфиры Сахиповой. Со сцены звучали стихи мастера пера и многочисленные поздравления.

Поздравили знаменитую землячку руководители Полномочного представительства, члены курултая башкир Москвы и поклонники творчества поэтессы. Земфира Сахипова – кандидат педагогических наук и заслуженный учитель Башкортостана. Всю жизнь она посвятила сфере образования. Особое место занимает ее научная деятельность. Она выступила автором методики преподавания русского языка в национальных школах и учебников.